"Pink Floyd - The Dark Side of the Moon 50th Anniversary"-Buch erscheint im März

Zum 50. Jubiläum des Pink Floyd-Albums "The Dark Side of the Moon" erscheint Anfang März ein neues offizielles Begleitbuch, welches die Geschichte von "The Dark Side of the Moon", die Entwicklung des Cover-Designs und der anschließenden Tournee nacherzählen soll. Der deutsche Verlag Edel Books beschreibt das rund 216 Seiten umfassende Hardcover-Buch folgendermaßen:

Der erste Teil zeigt in 128 Schwarz-Weiß-Fotos die Mitglieder der Band zwischen 1972 und 1975, während der Entstehung und der Veröffentlichung des Albums und während der Tourneen in Großbritannien, den USA, Europa und Japan. Der zweite Teil zeigt in 65 Farbbildern, wie sich das ursprüngliche Prismenmotiv von Hipgnosis und StormStudios zu einer Reihe von Grafiken und Hommagen an die großen Künstler der Welt entwickelte, von denen einige später weitere Projekte der Band zierten.

Die deutsche Version des "The Dark Side of the Moon"-Buchs kommt am 04.03.2023 in den Handel. Die englische Fassung wird ab dem 07.03.2023 erhältlich sein.

bereits erhältlich:

