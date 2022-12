News

Kodi "Matrix" 19.5 Media Center veröffentlicht

Die Entwickler des "Kodi" Media-Centers haben noch vor der Veröffentlichung von Kodi v20 "Nexus" ein Update für die aktuelle Kodi v19 "Matrix"-Version veröffentlicht.

In den Release Notes erklären die Entwickler, dass mit der Veröffentlichung von Kodi "Matrix" 19.5 die Weiterentwicklung der "Matrix"-Reihe eingestellt würde. So enthält das 19.5-Update auch in erster Linie Bugfixes und kleinere Anpassungen.

Kodi "Matrix" 19.5 wird nicht über den Microsoft Store und Google Play Store für Android erhältlich sein. Dort wird es erst mit Kodi v20 "Nexus" wieder ein Update geben.

Alle aktuellen und früheren Kodi-Versionen sind zum Download auf der Kodi-Website erhältlich.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.