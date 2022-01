News

Panasonic stellt neue LZW2004 4K OLED-Baureihe in 55, 65 und erstmals auch in 77 Zoll vor

Panasonic macht Ernst: Nachdem jahrelang die OLED-Topserie mit der Kennzahl 2004 nur in 55 und 65 Zoll angeboten wurde, ist bei der neuen 2022er Generation LZW2004, die virtuell im Rahmen der CES vorgestellt wurde, erstmals auch ein großes 77 Zoll Modell dabei. Während Sony 2022 in der Topserie A95K weder ein 77- noch 83 Zoll-Modell anbietet, weil man auf die aktuell maximal in 65 Zoll erhätlochen QD-OLED Panels von Samsung Display setzt (und nur einen 77 Zoll 4K OLED in der OLED-Einsteigerserie Serie A80K offeriert), geht Panasonic erfreulicherweise den umgekehrten Weg. Natürlich wird es wieder ein selektiertes Panel geben, die Kooperation mit dem führenden Hollywood-Coloristen Stefan Sonnenfeld wird fortsetzt. Neue Gaming-Features wie das Game Control Board, das Betriebssystem My Home Screen 7.0 und ein weiter entwickeltes 360° Soundscape Pro Lautsprechersystem sind weitere Merkmale. In Kürze folgt ein großes Special zur neuen Top-Serie.

