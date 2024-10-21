News

High End-Neuheiten von AVM und GOLDNOTE

Bildquelle: AVM

Die Besser-Distribution präsentiert Neuheiten von GOLDNOTE und AVM. Bei GOLDNOTE gibt es mit dem CD 10 (UVP: 1.990 Euro) einen sehr hochwertigen CD-Player in den gewohnt kompakten Abmessungen, der in den drei Standardfarben Silber, Gold oder Schwarz verfügbar ist. Das neue Modell CD 5 ist ein direkter Abkömmling des CD 10. Ebenfalls mit einem Touch-Display ausgestattet, gibt es in ihm schwarzen Stahlgehäuse für 1.190 Euro. Für beide CD-Player steht das PSU EVO Netzteil zur nachträglichen Erweiterung und Optimierung parat.

Aus dem Hause AVM gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Die komplexen Power Conditioner Modelle PC 3.3 (6 Ausgänge, 3.990 Euro) und PC 5.3 (12 Ausgänge, 5.990 Euro) sind nach umfangreichen Sicherheitsprüfungen und Zertifizierungen in der Fertigung und kommen nun zur Auslieferung. An Bord: Überspannungsschutz, Phasenerkennung, DC und HF Filterung. Die Power Conditioner geben stets Auskunft über die Netzqualität und die eigenen "Reinigungsarbeiten".

Auch bei der Besser-Distribution selbst gibt es Neues zu berichten. Udo Besser als Alleininhaber setzt seine Vertriebsarbeit mit kürzlich erweitertem Team fort und konnte im süddeutschen Raum und Österreich (dort nur Goldnote, PrimaLuna und PMC) das Simpro Team als Vertriebspartner zur Fachhandelsunterstützung gewinnen. Heribert Dohr zeichnet nun komplett verantwortlich für die Besser Distribution GmbH.

