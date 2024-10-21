News
Thriller "Trapped - Mörderische Tiefe" erscheint auf Blu-ray Disc
22.10.2024 (Karsten Serck)
Die Busch Media Group veröffentlicht "Trapped - Mörderische Tiefe" (Senza Via Di Uscita) im Januar auf Blu-ray Disc. Der italienische Survival-Thriller über einen tödlichen Tauchausflug in Südostasien erscheint am 23.01.2025 mit deutschem und italienischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind mehrere Trailer geplant.
