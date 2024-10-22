News

Live Shopping-Event von Plaion Pictures im November

Plaion Pictures präsentiert am 12. November 2024 unter dem Motto "Exclusive Release – Live, Chapter 4" ein weiteres Live-Shopping-Event. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht wieder die Ankündigung neuer Shop Exclusives inkl. Live-Unboxing. Der Vorverkauf der Neuheiten wird wieder direkt nach der Ankündigung im Plaion Shop starten.

Außerdem gibt es u.a. einen Live-Chat, Behind-the-Scenes-Informationen und exklusive Gewinnspiele. Das Live-Shopping-Event startet um 19:00 Uhr.

Beim letzten Live-Shopping-Event wurden die folgenden Neuheiten vorgestellt:

