"Dire Straits: Making Movies" erscheint als "Half Speed Mastering" Vinyl LP

Mercury veröffentlicht "Dire Straits: Making Movies" als neue Vinyl-Edition mit "Half Speed Mastering". Für den Lackschnitt des Dire Straits-Albums aus dem Jahr 1980 mit halber Geschwindigkeit ist Miles Showell in den Abbey Road Studios verantwortlich. Die Schallplatte erscheint am 18.10.2024 in limitierter Auflage mit einem alternativen Album-Cover. Als audiophile Alternative zur neuen "Half Speed Mastering"-Version gibt es "Making Movies" auch bereits als 45 RPM-Doppel-LP und SACD von Mobile Fidelity.

