Disney+: Das sind alle Filme & Serien bei STAR in Deutschland

Disney+ hat die komplette-Start-Auswahl der Filme und Serien veröffentlicht, die ab dem 23.02.2021 in Deutschland über das neue "Star"-Angebot für Erwachsene bei Disney+ zu sehen sein werden.

Disney+ kostet in Deutschland in seiner aktuellen Form derzeit 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Ab dem 23. Februar kostet Disney+ 8,99 EUR bzw. 89,90 EUR pro Jahr. Die derzeit noch aktuellen Preise für bestehende Kunden, die vor dem 23. Februar 2021 ein Abonnement abgeschlossen haben, werden für weitere sechs Monate beibehalten, wobei die Preisänderung zum monatlichen oder jährlichen Verlängerungsdatum nach dem 22. August 2021 in Kraft treten wird.

