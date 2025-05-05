News

"Die Geisterstadt der Zombies - Über dem Jenseits" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

X-Rated veröffentlicht "Die Geisterstadt der Zombies - Über dem Jenseits" (...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà) auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit beschlagnahmte und indizierte Horror-Thriller von Lucio Fulci aus dem Jahr 1981 erscheint am 30.08.2025 als Mediabook mit Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und Soundtrack-CD. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare, Interviews und eine Dokumentation geplant. Das Mediabook wird mit zahlreichen verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

