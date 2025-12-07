SPECIAL: Sharp Geschenkideen 2025 - Home Entertainment und E-Mobilität zum fairen Preis

Hochwertige Audiokomponenten, Fernseher und E-Bikes zum fairen Preis gibt es von Sharp. Wer noch nicht alle Geschenke beisammen hat, für den hält der Hersteller einen kompakten Geschenke-Guide parat. Mit Optionen für den kleinen, mittleren und größeren Geldbeutel:

Audio

Sharp HT-SBW320

Im Audio-Bereich tut sich die Ultraslim HT-SBW320 hervor. Trotz ihrer sehr kompakten Abmessungen werden hier Dolby Atmos und DTS Virtual:X-Kompatibilität geboten. Das ultraflache Design passt nahezu zu jedem Fernseher und dank HDMI eARC und Bluetooth 5.3 ist man verbindungs-seitig optimal aufgestellt.

Die günstige 2.1-Soundbar hat uns im Praxistext wirklich positiv überrascht und sich um unser Prädikat "Preisklassen-Referenz" verdient gemacht:

Zum enorm günstigen Preis von unter 200 Euro gibt es die Sharp HT-SBW320 aktuell hier:

Sharp HT-SBW55121 bei uns im Test

Darüber hinaus hat der Hersteller auch die Sharp Q Soundbars parat. Zwei Modelle liefern 3D-Surround-Sound mit kabellosen Rear-Surround-Lautsprechern (HT-SPR52021). Die SBW53121 wird damit zum 5.1.4-System, während die SBW55121 zum 7.1.4-System erweitert wird.

Preislich geht es für die Sharp Q Premium-Soundbars schon ab 379 Euro los:

Der neue Sharp RP-TT100

Mit dem neuen Sharp RP-TT100 Plattenspieler werden Vinyl-Einsteiger umgarnt. Der Retro-Trend wird hier mit moderner Funktionalität vereint. Das mattschwarze Gehäuse, der geätzte Aluminiumteller, der Metalltonarm und die Staubschutzhaube sorgen für sehr gute Haptik und ein schickes Design. Dank Bluetooth 5.4 lässt er sich auch kabellos mit Lautsprechern, wie z.B. den Sharp CP-SS30 Regallautsprechern (UVP 169 Euro) verbinden. Die Installation und das Handling sind einfach. Neben Bluetooth kann man den Plattenspieler mit integriertem Phono-Vorverstärker auch über den Phono-Ausgang mit einem HiFi-Verstärker verbinden. Eine Phono-/Line-Umschaltung ist vorhanden.

Der RP-TT100 ist bei uns bereits in der Redaktion und in Kürze wird es einen Test dazu geben. Wer nicht länger warten will, findet den Plattenspieler hier für 249 Euro:

Fernseher

Preislich attraktive, vielseitige, bildstarke Fernseher von Sharp

Lebendige Farben, starke Kontraste und eine flüssige Bewegungsdarstellung zum enorm fairen Preis-/Leistungsverhältnis erhält man bei den TV-Geräten von Sharp. Gamer freuen sich über niedrige Eingangsverzögergung und auch sonst bringen die Sharp Geräte alles mit, was für modernes Home Entertainment notwendig ist. Auf Google TV-Basis gelingt die Einrichtung problemlos und man erhält Zugriff auf alle relevanten Streamingdienste und Mediatheken.

Visuelle Performance, Alltagstauglichkeit, smarte Features und guter Klang zum attraktiven Preis vereint. Hier gibt es die aktuell besten Angebote:

Weitere TV-Angebote:

Radios

Sharp DR-P520 OSAKA

Sharp bietet mit dem DR-P520 OSAKA und dem DR-P420 auch tragbare kompakte DAB+ Digitalradios an. Das OSAKA-Radio empfängt neben DAB+/DAB auch UKW und ist mit BestTune für die automatische Senderwahl ausgestattet. Bluetooth 5.3, ein Farbdisplay und 12 Stunden Akkulaufzeit stehen au der Haben-Liste. Dazu 120 Senderspeicher, USB-C-Ladefunktion und Digital Radio Tick-Zertifizierung. Der Preis: 79,99 Euro UVP.

Das DR-P420 ist ebenfalls besonders praktisch und bietet ebenfalls DAB+/DAB sowie UKW. Mit Display, Bluetooth 5.3 und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit hält es sogar noch etwas länger durch. Außerdem gibt es 40 Senderspeicher, ebenfalls USB-C-Ladefunktion und Digital Radio Tick-Zertifizierung. Das kompakte DR-P420 eignet sich besonders für unterwegs. Die UVP liegt bei 49,99 Euro.

E-Bikes

Sharp DM02

Abseits von Fernsehern, Plattenspielern, Radios und Soundbars gibt es City E-Bikes zu fairen Kursen von Sharp. Mit Carbon-Riemenantrieb, Tektro-Hydraulikbremsen und integrierten Farb-LCD-Displays wird für hohe Zuverlässigkeit auf längeren Strecken gesorgt. Bis zu 80km Reichweite sind möglich, es gibt App-Anbindung und fünf Unterstützungsstufen.

