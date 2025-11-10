Mitteldeutsche HiFi-Tage: Live-Bilder von Canton mit Reference 5 GS und Reference 9

Auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen hat Canton mit der bei uns schon legendären Reference 5 GS und mit der kompakten Reference 9 vorgeführt, das Ganze an Rotel Michi-Elektronik: Zum Einsatz kamen der Michi Vollverstärker X5 S2 für 8.999 EUR, mit 2 x 350 Watt, 8-Kanal ESS Sabre-DAC, 2 gschirmten Ringkerntransformatoren sowie 4 parallel geschalteten, besonders effizienten Kondensaoren mit jeweils 22.000 Microfarad. Zweites Device war der Michi Q5, ein Highend-CD-Player mit DAC, der ebenfalls auf einen 8-Kanal ESS Sabre-DAC und auf zwei vollständig abgeschirme Low-Noise-Ringkerntransformatoren setzt (5.999 EUR).

Das Setup

Rotel Michi-Elektronik

Der Canton Reference 5 GS (Stückpreis: 4800 EUR) brillierte bei uns im Test, mit seinem diamantbeschichteten Hightech-Hochtöner, der mit streng selektierten Bauteilen bestückten Frequenzweiche, den Premium Lautsprecherkabel-Anschlussterminals und den hoch belastbaren BCT-Membranen für Mittelton- und Basswiedergabe ist er eine akustische Ausnahmeerscheinung, an der sich sehr viel teurere Boxen die Zähne ausbeißen.

Die Vorführungen bei Canton kamen sehr gut beim Auditorium an

Der Reference 9 Regallautsprecher (1.800 EUR Stückpreis) war und ist bei uns ebenfalls sehr beliebt, weil er beinahe überall Platz findet, akustisch aber, wie wir im Test feststellen konnten, quasi wie ein kleiner Standlautsprecher aufspielt: Mit klaren Höhen, sauber definierten Mitten und mit einem überraschend nachdrücklichen Bassbereich.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 10. November 2025