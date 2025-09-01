News

Eversolo bringt Streaming-Transport T8 auf den Markt

Bildquelle: Eversolo

Eversolo kündigt mit dem T8 einen neuen Streaming-Transport an, der ab Mitte bis Ende September 2025 über die audioNEXT GmbH erhältlich sein wird. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.380 Euro.

Der T8 ist auf eine besonders saubere digitale Signalübertragung ausgelegt. Grundlage sind ein CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse mit spezieller Abschirmung, ein ultrapräzises Femtosekunden-Taktsystem sowie ein leises Linearnetzteil mit 4N-Kupfer-Ringkerntransformator. Ein Quad-Core-ARM-Prozessor, 4 GB RAM und Wi-Fi 6 ergänzen die Ausstattung.

Für die Ausgabe stehen isolierte USB-Anschlüsse, bis zu acht IIS-Modi, AES/EBU und koaxiale Ausgänge zur Verfügung. Gigabit-Ethernet sowie ein optionales SFP-Modul sind ebenfalls vorgesehen. Zwei SSD-Steckplätze erlauben bis zu 16 TB Speichererweiterung.

Streamingdienste wie TIDAL, Qobuz, Amazon Music und Deezer werden unterstützt, außerdem auch TIDAL Connect und Qobuz Connect sowie Roon Ready. Ebenso hochauflösende Formate bis DSD512 und PCM 768 kHz/32 Bit. Die Bedienung erfolgt über ein 6-Zoll-Touchdisplay, die Eversolo Control App oder eine Dual-Mode-Fernbedienung.

Zur klanglichen Anpassung verfügt der T8 über das „evotune“-System zur Raumkorrektur, einen parametrischen 10-Band-Equalizer sowie eine Loudness-Funktion. Damit richtet sich das Gerät an Anwender, die höchste Signalreinheit mit flexibler Integration in moderne Streaming-Setups verbinden möchten.

In Kürze folgt auch ein ausführlicheres Special mit zahlreichen Bildern des neuen Eversolo T8.

