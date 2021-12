News

Warner: Neuer "The Batman"-Trailer online

Warner hat in Japan einen neuen Trailer für "The Batman" veröffentlicht. Der neue Batman-Film von Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle soll voraussichtlich am 03.03.2022 in den deutschen Kinos starten:

