"Ron läuft schief" im Dezember auf Blu-ray Disc und als 4K Ultra HD Blu-ray-Import

Disney veröffentlicht "Ron läuft schief" (Ron's gone wrong) im Dezember auf Blu-ray Disc. Der Animationsfilm läuft hierzulande seit dem 28.10.2021 im Kino und erscheint am 16.12.2021 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit englischem DTS HD MA 7.1-Ton und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet und enthält als Bonus-Material die beiden Featurettes "Ein Junge und sein B*Bot: Jack trifft Zach" und "Wie Ron laufen gelernt hat".

Bereits ab dem 15.12. wird "Ron läuft schief" digital u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes sowie auch bei Disney+ erhältlich sein.

Eine Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland nicht geplant. In den USA erscheint der Film aber bereits am 07.12. auch auf Ultra HD Blu-ray.

