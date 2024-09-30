News

Universal: Neuer "Nosferatu"-Trailer online

30.09.2024 (Karsten Serck)

Universal hat einen neuen Trailer für "Nosferatu - Der Untote" veröffentlicht:

Robert Eggers Neuverfilmung des Horror-Klassikers von Friedrich Wilhelm Murnau mit Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney und Willem Dafoe soll am 02.01.2025 in den deutschen Kinos starten und erscheint voraussichtlich im Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

