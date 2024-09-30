News

"The Outpost - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

Fernsehjuwelen veröffentlicht "The Outpost - Die komplette Serie" auf Blu-ray Disc. Das 8 Disc-Set mit allen vier Staffeln der Fantasy-Serie von Dean Devlin (Stargate, Independence Day) erscheint am 21.11.2024 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. Behind the Scenes-Aufnahmen und Trailer geplant.

