"The Green Mile" auch in Deutschland bald auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "The Green Mile" im kommenden Frühjahr auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Der ebenso wie "Die Verurteilten" auf einer Stephen King-Erzählung basierende Frank Darabont-Klassiker aus dem Jahr 1999 soll laut jpc.de am 24.03.2022 zunächst als "Unique Collector's Edition" erscheinen.

Von Warner gibt es bislang noch keine offizielle Ankündigung oder Details zur Ausstattung von "The Green Mile" in Deutschland.

Bereits erhältlich:

