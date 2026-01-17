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Eversolo präsentiert die Passivlautsprecher SE100

Als ideale Ergänzung zum Eversolo Play und zum Eversolo Play CD Edition führt Eversolo nun, zu einem interessanten Paarpreis von 499 EUR, die kompakte, quadratisch geformte und durch aus der Masse der Regalboxen hervorstechende SE100 auf dem Markt ein. Voraussichtlich ab Mitte Februar sind die Lautsprecher erhältlich. Das Gehäuse besteht aus hochdichtem MDF, und als Chassisbestückung sieht Eversolo eine 25 mm-Seidenkalotte mit Neodym-Antrieb und einen rund 14 cm messenden Papierkonus-Mitteltöner.

Explosionszeichnung

Eversolo hat passend zum gesamten Konzept auch eine eigene, BLACKEDGE CORE genannte Frequenzweiche entwickelt. Zudem sind die Boxen nach Angaben des Herstellers kompatibel zu IKEA KALLAX-Regalen. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine magnetische, akustisch nahezu vollständig transparente Frontbespannung. Mehr zum SE100 in Kürze in unserem Special.

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