Yamaha präsentiert auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen Highlights aus dem Produkt-Portfolio

Auf den Mitteldeutschen HiFi Tagen 2026 in Leipzig zeigt Yamaha (7./8. November, 1. OG/Raum Eisleben) umfassende akustische Lösungen für anspruchsvollen Musik- und Filmgenuss zu Hause: Die Oberklasse-Soundbar True X Bar 90A mit innovativer Soundprojektor-Technologie und AURO-3D®, die aktiven NX-70A Streaming-Lautsprecher sowie die kompakten Streaming-(Vor-)Verstärker WXA-70A und WXC-70A. Alle Komponenten werden vor Ort vorgeführt; das kompetente Yamaha Team steht zudem für alle Fragen rund um ein klangvolles Zuhause zur Verfügung. Wenden wir uns nun den einzelnen Komponenten zu.

True X Bar 90A

Yamaha True X 90A Bar mit Auro-3D-Wiedergabe - nun auch ohne Rear-Lautsprecher erhältlich

Immersives Heimkino ohne Rear-Lautsprecher: Mit der True X Bar 90A reagiert Yamaha auf vielfachen Kundenwunsch: Das Soundbar-Flaggschiff True X Surround 90A ist jetzt auch ohne rückwärtige Lautsprecher erhältlich. Zwölf nach oben gerichtete Beam-Lautsprecher erzeugen über gezielte Deckenreflexionen ein dreidimensionales Klangfeld. Drei Hochtöner und vier speziell entwickelte „Eye-Shaped“-Treiber sorgen an der Front für eine kraftvolle, dynamische Wiedergabe. Die intelligente SURROUND:AI™ Technologie, bekannt aus den Yamaha AV-Receivern, analysiert einzelne Klangelemente und optimiert das Klangfeld dynamisch für einen noch intensiveren Filmgenuss. Der leistungsstarke kabellose True X Subwoofer gehört weiterhin zum Lieferumfang. Besonderheit und Weltneuheit bei der True X Bar ist das native AURO-3D®-Decoding inklusive des genialen Audio-Upscalers AuroMatic, der auch aus Stereo-Inhalten ein immersives 3D-Klangerlebnis formt.

NX-70A

Die NX-70A von vorne

Streaming-Aktivlautsprecher für Musik und Filmton: Mit den neuen NX-70A präsentiert Yamaha kabellose Aktivlautsprecher, die hochwertige Audiowiedergabe mit vielseitiger Konnektivität in Einklang bringen. Zahlreiche Streaming-Möglichkeiten wie TIDAL Connect, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 oder Google Cast sind vorhanden.

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Über den integrierten HDMI ARC-Anschluss lassen sich die Lautsprecher zudem komfortabel mit dem Fernseher verbinden – als reizvolle Alternative, vor allem für musikalische Inhalte, zur klassischen Soundbar. Das Yamaha YPAO Einmess-System nimmt die Raumakustik des Hörraums ins Visiert und passt den Klang effektiv an.

Die Yamaha NX-70A ist unser Audio-Highlight 2026 in der Kategorie Premium-Streaminglautsprecher

WXA-70A und WXC-70A

Mit dem WXA-70A und dem WXC-70A präsentiert Yamaha zwei vielseitige und kompakte HiFi-Komponenten für modernes Musikstreaming - verbunden mit ausgesprochen überzeugender Klangqualität. Der kompakte Streaming-Verstärker WXA-70A ist in Zusammenarbeit mit zwei passiven Lautsprecher als vollständiges Streaming-System am Start, während der Vorverstärker/DAC/Streamer WXC-70A zusammen mit einer Endstufe oder einem Paar aktiver Lautsprecher zu einer kompletten Lösung wird. Beide Modelle bieten MusicCast, HDMI eARC für TV-Ton und die YPAO-Raumkalibrierung für die optimale Anpassung der verwendeten Lautsprecher an die Raumakustik.

MusicCast

MusicCast-App bei den NX-70A

MusicCast: Musik im ganzen Haus: Alle hier aufgeführten Produkte unterstützen das Yamaha MusicCast Multiroom-System. Es verbindet kompatible Streaming-Lautsprecher, Stereo- und AV-Receiver sowie Soundbars zu einem gemeinsamen Musiknetzwerk, das sich komfortabel über die MusicCast App steuern lässt. So entsteht eine vollumfängliche, vielseitigevAudiolösung für das gesamte Zuhause. Die MusicCast-App bietet darüber hinaus auch noch verschiedene Audio-Einstellparameter, die je nach Gerät variieren. Wenn man das neue Gerät einrichtet, lädt sich die MusicCast-App genau den Datensatz herunter, der fürs jeweilige Gerät benötigt wird.

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Zusammenfassung

Yamaha auf den Mitteldeutschen HiFi Tagen 2026 in Leipzig erleben: Besucher können sich auf den Mitteldeutschen HiFi Tagen im Raum Eisleben in der ersten Etage einen umfassenden Eindruck von den Klangqualitäten der True X Bar 90A, der NX-70A sowie von WX-A70A und WX-C70A verschaffen. Das kompetente Yamaha Team steht zudem für alle Fragen rund um die Produkte zur Verfügung.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Yamaha, Carsten Rampacher

Datum: 03. November 2026