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"Street Fighter" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

03.11.2026 Karsten Serck

Street Fighter 4K Ultra HD Blu ray

Paramount veröffentlicht "Street Fighter" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Neben den bereits angekündigten Standard-Varianten sind auch zwei 4K-Steelbooks mit unterschiedlichen Cover-Varianten geplant. Die auf dem Capcom-Videogame basierende Martial Arts-Komödie von Kitao Sakurai läuft seit dem 15.10.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Frühjahrs auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

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