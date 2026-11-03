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"Street Fighter" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
03.11.2026 Karsten Serck
Paramount veröffentlicht "Street Fighter" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Neben den bereits angekündigten Standard-Varianten sind auch zwei 4K-Steelbooks mit unterschiedlichen Cover-Varianten geplant. Die auf dem Capcom-Videogame basierende Martial Arts-Komödie von Kitao Sakurai läuft seit dem 15.10.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Frühjahrs auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
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