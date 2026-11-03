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"Train to Busan" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Nameless veröffentlicht "Train to Busan" (Busanhaeng) auf Ultra HD Blu-ray. Der koreanische Horror-Thriller erscheint am 27.10.2026 mit deutschem und koreanischem DTS HD 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in verschiedenen Cover-Varianten. Als Bonus-Material sind Trailer und der Anime-Spielfilm "Seoul Station" geplant.

Update: Am 11.12.2026 erscheint "Train to Busan" auch noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

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