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Thriller "By Any Means" mit Mark Wahlberg erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

02.11.2026 Karsten Serck

B Any Means 4K

Plaion Pictures veröffentlicht "By Any Means - Gegen jede Regel" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Mafia-Thriller mit Mark Whalberg und Yahya Abdul-Mateen II läuft seit dem 29.10.2026 in den deutschen Kinos und erscheint am 28.01.2027 uncut mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Featurettes, Behind the Scenes-Aufnahmen, TV-Spots und Trailer geplant.

Update: "By Any Means" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar.

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