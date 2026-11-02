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"The Uprising - Für die Freiheit" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
02.11.2026 Karsten Serck
Leonine veröffentlicht "The Uprising - Für die Freiheit" (The Hood) im Januar neben der bereits angekündigten Blu-ray Disc auch auf Ultra HD Blu-ray. Das Historien-Drama von Paul Greengrass mit Andrew Garfield über einen Bauern während des britischen Bauernaufstands von 1381 erscheint voraussichtlich am 22.01.2027 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
Update: Die Ultra HD Blu-ray ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar.
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