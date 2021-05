News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Samsung präsentiert 8K-Trailer auf Neo QLED TVs

Bei ausgewählten Fachhändlern kann man nun einen ersten Blick auf den komplett in 8K gedrehten Independent-Film "Two Yellow Lines" werfen. Der Film von Billy Zeb Smith, Jake Olson, Zak Titus und dem Regisseur Derek Bauer spielt in den Rocky Mountains in Montana und handelt von einem traumatisierten Feuerspringer, der unerwartet seine entfremdete Tochter wiedertrifft. Der Trailer wird auf den aktuellen 8K Neo QLED TVs von Samsung in nativer Auflösung dargestellt.