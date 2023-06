News

Samsung Galaxy Buds2 Pro mit neuen "Ambient Sound Modus"-Funktionen

Bildquelle: Samsung

Samsung präsentiert für die Galaxy Buds2 Pro einen weiterentwickelten Ambient Sound Modus. Damit sollen Menschen, die unter einer Hörminderung leiden ihre Umgebung akustisch besser wahrnehmen können.

Die aktualisierte Ambient Sound-Funktion bietet nun zwei zusätzliche Stufen. Eine klinische Studie vom "Hearing Aid and Aging Research Laboratory" der University of Iowa in Zusammenarbeit mit dem Samsung Medical Center kam zu dem Ergebnis, dass die Samsung Galaxy Buds2 Pro die Sprachwahrnehmung von Menschen mit leichter bis mittelschwerer Schwerhörigkeit deutlich verbessern.

Die Lautstärke für Umgebungsgeräusche kann auf der linken und rechten Seite individuell angepasst werden und zwischen fünf Stufen von "sanft" bis "klar" gewählt werden. Einen Zeitraum für die Veröffentlichung des neuen Ambient Sound-Features gibt Samsung noch nicht an.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.