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Warner: Neuer Trailer für M. Night Shyamalans "Remain - Was von uns bleibt" online

Warner hat den ersten Lang-Trailer für "Remain - Was von uns bleibt" veröffentlicht:

Der neue Film von M. Night Shyamalan mit Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor, Ashley Walters, Julie Hagerty und Jay O. Sanders soll am 04.02.2027 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

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Der einzelgängerische Architekt Tate Gordon zieht in eine kleine Küstenstadt, um sein neuestes Projekt fertigzustellen. Dort begegnet er einer verführerischen jungen Frau, die ihn aus seiner Zurückgezogenheit hervorlockt – doch damit gerät er mitten in ein tödliches Geheimnis, das die Stadt überschattet.