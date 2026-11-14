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Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
14.11.2026 Karsten Serck
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Die Odyssee - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Odyssee [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Odyssee [Blu-ray]
- Con Air - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Das Vermächtnis der Tempelritter - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- American Pie [4K Ultra HD Blu-ray]
- American Pie 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Eden Lake [4K Ultra HD Blu-ray]
- Chaplin [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Chef [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Chef [Blu-ray]
- Léon - Der Profi [4K Ultra HD Blu-ray]
- An American Werewolf in London - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Texas Chainsaw Massacre 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Hidden - Das unsagbar Böse - Fullsleeve [Blu-ray]
- Deep Water [Blu-ray]
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Musik
- Rammstein: Live in Mexico City [Blu-ray]
- Rammstein: Live in Mexico City Deluxe [Blu-ray/CD]
- Rammstein: Live in Mexico City Limited Lucha Libre Head & Mask Edition Box [Blu-ray/CD]
- Rammstein: Live in Mexico City [CD]
- Rammstein: Live in Mexico City [LP]
- Rammstein: Live in Mexico City Colored Vinyl [LP]
- R.E.M.: Reveal (25th Anniversary) (Limited Deluxe Edition) [Blu-ray/CD]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Spider-Man: Brand New Day - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Spider-Man: Brand New Day [4K Ultra HD Blu-ray]
- Spider-Man: Brand New Day [Blu-ray]
- Eiserne Wildnis - Heart of the Beast [4K Ultra HD Blu-ray]
- Eiserne Wildnis - Heart of the Beast [Blu-ray]
- Con Air - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Das Vermächtnis der Tempelritter - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Star Trek - The Original Motion Picture Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- Masters of the Universe - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Masters of the Universe [4K Ultra HD Blu-ray]
- Masters of the Universe [Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 3 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 3 [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 3 [Blu-ray]
- Stirb Langsam - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Stirb Langsam - Steelbook 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Stirb Langsam - Jetzt erst recht Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Rocky - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Rocky - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 1 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 1 [Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 2 [Blu-ray]
- Clayface - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Clayface [4K Ultra HD Blu-ray]
- Clayface [Blu-ray]
- Street Fighter [4K Ultra HD Blu-ray]
- Street Fighter [Blu-ray]
- Resident Evil - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Resident Evil [4K Ultra HD Blu-ray]
- Resident Evil [Blu-ray]
- Das Ende der Sterne [4K Ultra HD Blu-ray]
- Das Ende der Sterne [Blu-ray]
- Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping [Blu-ray]
- Mutiny - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mutiny [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mutiny [Blu-ray]
- Onslaught - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Onslaught - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Onslaught [Blu-ray]
- Pressure - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Pressure [Blu-ray]
- Other Mommy - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Other Mommy [4K Ultra HD Blu-ray]
- Other Mommy [Blu-ray]
- By Any Means - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- By Any Means [Blu-ray]
- The Uprising - Für die Freiheit [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Uprising - Für die Freiheit [Blu-ray]
- The Weight - Im Goldrausch - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Weight - Im Goldrausch [Blu-ray]
- Wildwood - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Wildwood [Blu-ray]
- The Social Reckoning [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Social Reckoning [Blu-ray]
- Digger - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Digger [4K Ultra HD Blu-ray]
- Digger [Blu-ray]
- Practical Magic 2: Zauberhafte Schwestern - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Practical Magic 2: Zauberhafte Schwestern [4K Ultra HD Blu-ray]
- Practical Magic 2: Zauberhafte Schwestern [Blu-ray]
- Ice Cream Man - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ice Cream Man [Blu-ray]
- Coyote vs. ACME - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Coyote vs. ACME - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Coyote vs. ACME [Blu-ray]
- Runner [4K Ultra HD Blu-ray]
- Runner [Blu-ray]
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