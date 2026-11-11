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"Black-Friday"-Highlights bei Lautsprecher Teufel
11.11.2026 ()
Bei Lautsprecher Teufel geht der Black Friday Sale in die heiße Phase. Klangstarke Angebote und attraktive Preisnachlässe stehen im Fokus.
Zu den Highlights zählen:
- ROCKSTER 2: 999,99 Euro statt regulär 1199,99 Euro
- MOTIV XL: 499,99 Euro statt regulär 899,99 Euro
- RADIO 3SIXTY: 229,99 Euro statt regulär 349,99 Euro
- REAL BLUE NC 3: 139,99 Euro statt regulär 229,99 Euro
- ULTIMA 40 AKTIV 3: 649,99 Euro statt regulär 899,99 Euro
- CINEBAR 11 für Dolby Atmos "2.1-Set": 299,99 Euro statt 449,99 Euro
Alles Angebote gibt es hier: teufel.de