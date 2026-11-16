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eversolo DAC-R8: Neuer D/A-Wandler mit OriginR2R-Architektur

Bildquelle: eversolo

Mit dem DAC-R8 stellt Eversolo einen neuen D/A-Wandler mit diskreter OriginR2R™-Technologie vor. Die vollsymmetrische Architektur kombiniert ein segmentiertes 5+20-Bit-Widerstandsnetzwerk für PCM mit einem separaten nativen 1-Bit-Direktpfad für DSD. Hinzu kommen eine analoge R2R-Lautstärkeregelung, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und ein integrierter Kopfhörerverstärker.

Das Wichtigste in Kürze

Neuer D/A-Wandler mit vollsymmetrischer OriginR2R™-Architektur

Segmentierter 5+20-Bit-Aufbau mit FPGA-Steuerung

Native Wiedergabe von PCM bis 768 kHz/32 Bit und DSD bis DSD512

Analoge Lautstärkeregelung über ein relaisgeschaltetes R2R-Widerstandsnetzwerk

NOS-, Oversampling- und BEST-Modus

Browserbasierte Klanganpassung mit Equalizer, FIR-Filterung und weiteren Funktionen

Unverbindliche Preisempfehlung: 1.280 Euro

Diskrete R2R-Wandlung für PCM und DSD

eversolo DAC-R8

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Im Zentrum des DAC-R8 steht Eversolos OriginR2R-Architektur. Ein FPGA steuert das vollsymmetrische, segmentierte Widerstandsnetzwerk und koordiniert die digitale Verarbeitung sowie das Timing. Während PCM über das 5+20-Bit-Netzwerk gewandelt wird, nutzt DSD einen eigenen nativen 1-Bit-Direktpfad ohne vorherige PCM-Konvertierung. Die unterstützten Formate reichen bis PCM mit 768 kHz/32 Bit und DSD512.

Eine weitere Besonderheit ist die analoge Lautstärkeregelung über ein gestuftes, relaisgeschaltetes R2R-Netzwerk. Damit soll der DAC-R8 auch bei niedrigen Pegeln eine hohe Auflösung und einen präzisen Kanalgleichlauf gewährleisten. Drei Wiedergabemodi – NOS, OS mit bis zu achtfachem Oversampling und BEST - ermöglichen zudem eine Anpassung der Signalverarbeitung.

Vielseitige Ausstattung und Klanganpassung

Rückseite mit Anschlüssen

Zu den digitalen Eingängen zählen USB-B, I2S, AES/EBU, Koaxial, Optisch und ARC. Bluetooth 5.4 mit aptX, aptX HD und aptX Adaptive ist ebenfalls an Bord. Analog stehen symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Ausgänge bereit. Ein integrierter Kopfhörerverstärker liefert bis zu 1 Watt an 32 Ohm.

Für die individuelle Abstimmung bietet Eversolo eine browserbasierte Bedienoberfläche. Über USB lassen sich Equalizer, FIR-Filterung, Dynamikbearbeitung und Delay konfigurieren – auf Wunsch getrennt für den linken und rechten Kanal. Die Bedienung am Gerät erfolgt über einen 5,2-Zoll-IPS-Touchscreen, Drehregler, Fernbedienung oder App.

Preis und Verfügbarkeit

Der Eversolo DAC-R8 wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.280 Euro angeboten. Der offizielle Verkaufsstart steht laut audioNEXT kurz bevor. Der Exklusivvertrieb für Deutschland und Österreich erfolgt über audioNEXT.