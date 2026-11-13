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Action-Thriller "Cloud" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

13.11.2026 Karsten Serck

Plaion Pictures veröffentlicht "Cloud" (Kuraudo) auf Ultra HD Blu-ray. Der japanische Action-Thriller erscheint am 19.11.2026 mit deutschem und japanischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray Blu-ray-Mediabook.

Update: Die Veröffentlichung von "Cloud" wurde auf den 17.12.2026 verschoben.

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