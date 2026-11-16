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Samsung erhält CES 2027 Innovation Awards für Foldables und Speichertechnologien

Bildquelle: Samsung

Die Consumer Technology Association (CTA) hat mehrere Produkte und Technologien von Samsung mit den CES Innovation Awards 2027 ausgezeichnet. Zwei der „Best of Innovation“-Awards gehen an die faltbaren Smartphones Galaxy Z Fold8 Ultra und Galaxy Z Fold8. Weitere Auszeichnungen erhält Samsung für innovative Speicherlösungen für mobile AI-Anwendungen und leistungsfähige Rechenzentren.

Das Wichtigste in Kürze

Samsung erhält mehrere CES Innovation Awards 2027, darunter zwei „Best of Innovation“-Auszeichnungen

Galaxy Z Fold8 Ultra und Galaxy Z Fold8 werden in der Kategorie Mobile ausgezeichnet

Weitere Preise gehen an neue Speichertechnologien für Smartphones und AI-Server

Zu den prämierten Lösungen zählen 512 GB DDR5 RDIMM, LPDDR5X SOCAMM2 und UFS 5.0

Die vollständige Liste aller ausgezeichneten Samsung-Produkte wird am 4. Januar 2027 veröffentlicht

Zwei „Best of Innovation“-Awards für Galaxy Foldables

In der Kategorie „Mobile Devices, Accessories & Apps“ werden das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra und das Galaxy Z Fold8 jeweils mit einem „Best of Innovation“-Award ausgezeichnet.

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Das Galaxy Z Fold8 Ultra kombiniert ein 8 Zoll großes Hauptdisplay mit einem besonders schlanken Gehäuse. Im aufgeklappten Zustand misst es laut Samsung lediglich 4,1 mm und wiegt 215 Gramm. Zur Ausstattung zählen ein 5.000-mAh-Akku sowie eine 200-Megapixel-Weitwinkelkamera und eine neue 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Eine mehrschichtige Flex-Titanium-Displayarchitektur soll die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die sichtbare Falte reduzieren.

Das Galaxy Z Fold8 ist für alle, die ein besonders leichtes Foldable für den Alltag suchen. Es verfügt über ein 5,5 Zoll großes Außendisplay und ein 7,6 Zoll großes Hauptdisplay im 4:3-Format. Zwei 50-Megapixel-Kameras ermöglichen Videoaufnahmen in bis zu 8K. Die Dual-Aufnahmefunktion kann gleichzeitig Perspektiven der Front- und Rückkamera erfassen.

Auszeichnungen für neue Speichertechnologien

Auch Samsungs Halbleitersparte wurde für mehrere Entwicklungen gewürdigt. Das 512 GB DDR5 RDIMM basiert auf 32-Gb-DRAM und wurde für Server und High-Performance-Computing entwickelt. Durch eine vierlagige Speicherstruktur ermöglicht das Modul eine Kapazität von 512 GB. In einem Server mit 16 Speicherkanälen sind damit bis zu 8 TB Arbeitsspeicher möglich.

Eine weitere Auszeichnung erhält LPDDR5X SOCAMM2. Das kompakte Speichermodul wurde speziell für AI-Server konzipiert und erreicht laut Samsung eine Bandbreite von bis zu 153,6 GB/s. Gegenüber herkömmlichen DDR5-RDIMMs soll es eine 2,6-fach höhere Bandbreite und mehr als 70 Prozent höhere Energieeffizienz bieten.

Mit UFS 5.0 wurde zudem eine Speicherlösung für Mobilgeräte der nächsten Generation ausgezeichnet. Sie erreicht eine Bandbreite von bis zu 10,8 GB/s und soll damit insbesondere lokale AI-Anwendungen beschleunigen. Samsung nennt außerdem eine um 40 Prozent höhere Energieeffizienz gegenüber UFS 4.1.

Weitere Auszeichnungen aus dem Samsung-Portfolio

Neben den genannten Produkten wurden auch Innovationen aus den Bereichen Display, Audio und Haushaltsgeräte prämiert. Dazu zählt unter anderem die weiterentwickelte Bespoke AI Laundry Combo. Die vollständige Übersicht aller ausgezeichneten Samsung-Produkte und -Technologien will das Unternehmen am 4. Januar 2027 veröffentlichen.

Die CES 2027 findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt. Dort will Samsung weitere Innovationen aus seinem Produktportfolio vorstellen.

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