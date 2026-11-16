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Science Fiction-Thriller "The Fin" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Neue Pierrot Le Fou veröffentlicht "The Fin" auf Blu-ray Disc. Der koreanische Science Fiction-Thriller von Syeyoung Park erscheint am 03.12.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und koreanischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Booklet-Essay inkl. Interview mit Regisseur Syeyoung Park und Trailer geplant.

Update: Die Veröffentlichung wurde eine Woche auf den 10.12.2026 verschoben.