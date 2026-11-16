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007: Robert Pattinson wird nächster James Bond

Amazon MGM hat Robert Pattinson als neuen James Bond-Darsteller angekündigt. Laut der offiziellen Mitteilung der Amazon MGM Studios soll Pattinson unter der Regie von Denis Villeneuve (Dune) erstmals als Agent 007 im Kino zu sehen sein. Für das Drehbuch ist Steven Knight (Peaky Blinders) verantwortlich. Amazon verweist auf die mehr als zwei Jahrzehnte umfassende Film-Karriere von Robert Pattinson und die Produzenten Amy Pascal und David Heyman erklären die Auswahl so:

„James Bond ist einer der beliebtesten, inspirierendsten, ikonischsten und dennoch rätselhaftesten Charaktere in Literatur und Film. Das Erbe dieser Figur liegt in den Händen von Robert Pattinson. Seine Unerschütterlichkeit als Schauspieler, sein selbstironischer Witz und seine Fähigkeit, sich ständig neu zu erfinden, machen ihn zum perfekten Bond für unsere Zeit“.

Wann die Dreharbeiten zum ersten James Bond-Film mit Robert Pattinson beginnen sollen ist noch ebenso offen wie der geplante Kinostart.

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