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Sony: Erster "The Thomas Crown Affair"-Trailer online

Sony hat den ersten Trailer für "The Thomas Crown Affair" veröffentlicht:

Die Neuverfilmung des bereits mit Steve McQueen und Pierce Brosnan verfilmten Heist-Klassikers der Amazon MGM-Studios mit Michael B. Jordan als Regisseur und Hauptdarsteller sowie Kenneth Branagh und Adria Arjona in weiteren Rollen soll am 04.03.2027 in den deutschen Kinos starten und erscheint voraussichtlich im kommenden Sommer auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.