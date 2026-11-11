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Cambridge Audio RoomMagic: Kostenlose Raumkorrektur für L/R M und L/R X

Bildquelle: Cambridge Audio

Cambridge Audio erweitert seine StreamMagic-Plattform um die kostenlose Raumkorrektur RoomMagic. Besitzer der aktiven Stereolautsprecher L/R M und L/R X können damit die Wiedergabe per Smartphone-Einmessung an die akustischen Eigenschaften ihres Hörraums anpassen. Die Funktion wird ab dem 11. November 2026 über ein kostenloses Over-the-Air-Update bereitgestellt.

Das Wichtigste in Kürze

Kostenlose Raumkorrektur RoomMagic für Cambridge Audio L/R M und L/R X

Integration in die StreamMagic-App für iOS und Android

Einmessung über das integrierte Mikrofon von Smartphone oder Tablet

Korrektur konzentriert sich auf den Bassbereich

Drei wählbare Zielkurven und individuell einstellbare Korrekturintensität

Ab dem 11. November 2026 per Over-the-Air-Update

Raumkorrektur per Smartphone-Mikrofon

Die Einrichtung von RoomMagic erfolgt vollständig über die StreamMagic-App und soll nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Für die Einmessung ist keine zusätzliche Hardware erforderlich: Statt eines externen Messmikrofons kommt das integrierte Mikrofon des Smartphones oder Tablets zum Einsatz. Die Software berücksichtigt dabei die jeweiligen Eigenschaften des Mikrofons durch eine gerätespezifische Kalibrierung.

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Der Messvorgang umfasst zwei Durchgänge. Zunächst wird das Mikrofon in der Nähe des Lautsprechers kalibriert, um Einflüsse des Raumes zu vermeiden. Anschließend erfolgt die eigentliche Raummessung von der Hörposition aus. Auf Basis der Messdaten und des bekannten Frequenzgangs des Lautsprechers erstellt RoomMagic ein individuelles Korrekturprofil.

Update kommt für Cambridge Audio L/R M und L/R X

RoomMagic korrigiert gezielt den Bassbereich

Cambridge Audio weist darauf hin, dass die Raumakustik den Klang eines Lautsprechers erheblich beeinflussen kann. Besonders im Tieftonbereich können Raumresonanzen und stehende Wellen zu einer unausgewogenen Wiedergabe sowie zu Dröhnen und Wummern führen. Auch die Aufstellung – beispielsweise frei auf Ständern, auf einem Lowboard, wandnah oder in einer Raumecke – verändert die akustischen Bedingungen.

RoomMagic konzentriert sich deshalb auf die tiefen Frequenzen, in denen Räume besonders häufig hörbare Beeinträchtigungen verursachen. Die mittleren und hohen Frequenzen bleiben von der Korrektur unberührt. Damit soll der von Cambridge Audio unter kontrollierten Bedingungen abgestimmte Klangcharakter der Lautsprecher erhalten bleiben.

Drei Zielkurven und einstellbare Korrekturintensität

Die von Cambridge Audio entwickelte Software orientiert sich an einer festgelegten Zielkurve, die auf dem bekannten Frequenzgang des jeweiligen Lautsprechers unter optimalen akustischen Bedingungen basiert. Für unterschiedliche Hörvorlieben stehen drei Zielkurven mit jeweils eigenständigem Klangcharakter zur Auswahl. Zusätzlich lässt sich die Intensität der Korrektur über einen Schieberegler anpassen.

Kostenloses Update ab 11. November 2026

RoomMagic wird ab dem 11. November 2026 kostenlos für die aktiven Stereolautsprecher L/R M und L/R X bereitgestellt. Die Funktion ist Bestandteil der StreamMagic-App für iOS und Android. Nutzer müssen zunächst die Aktualisierung der App zulassen und können anschließend das Firmware-Update für ihre Lautsprecher durchführen.