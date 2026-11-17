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Neue Sofanella-Kinosofa Kollektion Naro mit Ambient LED-Optik und Relaxfunktion

Sofanella präsentiert die neue Kinosofa-Kollektion Naro mit vielen Komfort-Funktionen und optischen Highlights.

Elektrische Relaxfunktion an beiden Sitzen

Beide Sitzplätze des Naro Kinosofas verfügen über eine eigene elektrische Relaxfunktion, bequem per Knopfdruck bedienbar. So kann jede Person unabhängig ihre bevorzugte Position einstellen – aufrecht beim aufmerksamen Filmschauen, zurückgelehnt zum Entspannen.

Ergänzt wird dies durch die elektrisch verstellbaren Kopflehnen, die sich unabhängig voneinander neigen lassen. Damit findet jeder die passende Nackenstütze für seine Sitzposition – ein spürbarer Unterschied bei längeren Filmabenden.

Herz-Waage-Funktion: Entspannung auf einem anderen Level

Das Herzstück ist die elektrische Herz-Waage-Funktion: Auf Knopfdruck fährt die Fußstütze aus und die Rückenlehne nach hinten, bis der Körper in einer entlastenden Relaxposition liegt.

"Die Herz-Waage-Funktion bringt den Körper in genau die Position, die nach einem langen Tag gut tut", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Die Beine werden angehoben, der Rücken entlastet, Hüfte und Beine optimal gestützt. Das ist Entspannung, die man sofort spürt – ohne dass man sich durch unzählige Funktionen klicken muss."

Anders als hochtechnisierte Kinosofas setzt Naro bewusst auf das Wesentliche: eine ausgereifte Relaxmechanik statt einer Fülle von Zusatzfunktionen. Das Ergebnis ist ein Sofa, das sich auf den Komfort konzentriert.

LED-Ambientebeleuchtung für die richtige Stimmung

In die Armlehnen ist eine warme LED-Ambiente-Beleuchtung für noch mehr Heimkino-Atmosphäre integriert. Sie sorgt für stimmungsvolles Licht, ohne dass der Raum komplett abgedunkelt werden muss – angenehm für die Augen und ideal für den gemütlichen Filmabend.

Praktische Mittelkonsole mit Stauraum

Zwischen den Sitzplätzen lässt sich eine Mittelkonsole wählen. In einer der Ausführungen sind Wireless-Charging-Fläche, Stauraumfach und ein nach vorn öffnender Getränkehalter untergebracht – alles versenkt und bei Nichtgebrauch unsichtbar. Für Konnektivität sorgen USB- und USB-C-Anschlüsse in den Armlehnen.

Frei im Raum aufstellbar

Das Naro Kinosofa ist komplett bezogen – inklusive Rückseite. Damit lässt es sich frei im Raum platzieren und muss nicht an die Wand gerückt werden. Das eröffnet Gestaltungsfreiheit bei der Ausrichtung zum Fernseher oder zur Leinwand.

Leder oder Stoff – zwei Materialwelten

Das Naro Kinosofa ist als 2-Sitzer in Leder und Stoff erhältlich. Beim Leder stehen Comfort-, Premium- und Deluxe-Qualität zur Wahl, beim Stoff verschiedene Farben sowie eine Mikrofaser-Variante. Kostenlose Farbmuster können vor dem Kauf auf www.sofanella.de angefordert werden, um die Haptik und Farbe originalgetreu zu beurteilen.

Auch als Wohnlandschaft erhältlich

Wer mehr Platz braucht, findet Naro auch als großzügige Wohnlandschaft. Die Eckvariante bietet die elektrische Herz-Waage-Funktion an den Außenplätzen; der mittlere Sitz lässt sich optional ebenfalls mit Relaxfunktion ausstatten. Mittelkonsole, LED-Beleuchtung und Konnektivität sind auch hier verfügbar – in Stoff und Leder.

Hochwertige Fertigung auf Bestellung

Jedes Naro Kinosofa wird erst nach der Bestellung gefertigt. Alle tragenden Teile bestehen aus Massivholz, im Sitz sorgen eine dauerelastische Nosag-Federung und hochdichter Polyätherschaum (ca. 35 kg/m³) für formstabilen Komfort.

Hier finden Sie alle Details zu den einzelnen Varianten der Naro-Serie:

Weitere Informationen zu allen Sofas von Sofanella fürs Heimkino und Wohnzimmer gibt es unter www.sofanella.de.