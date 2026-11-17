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"The Passenger - Kein Weg zurück" erscheint auf Blu-ray Disc
17.11.2026 Karsten Serck
Plaion Pictures veröffentlicht "The Passenger - Kein Weg zurück" (Zealot) auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Kodi Smit-McPhee und Djimon Hounsou über einen Flughafen-Transfer-Fahrer, der einen verhängnisvollen Auftrag annimmt, erscheint am 25.02.2027 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
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