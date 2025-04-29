News

Handgefertigte Perfektion zum 100-jährigen Jubiläum: Luxman P-100C

Bildquelle: Luxman

Vor 100 Jahren wurde Luxman von Tetsuo Hayakawa gegründet und entwickelte sich von einem kleinen Radiohersteller zu einer Ikone der Audiowelt. Hochwertige Kopfhörer haben in Japan und ganz Asien einen besonders hohen Stellenwert. Kleine Wohnungen mit dünnen Wänden, der tägliche Pendelverkehrt in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln und eine Kultur der Höflichkeit und Zurückhaltung haben diese Art des Hörens tief im Alltag verankert. Luxman hat sich in dieser Umgebung entwickelt und stellt mit dem P-100C als ultimative Eskalationsstufe im High-End-Kopfhörerbereich vor. Er sei die Summe eines Jahrhunderts audiophiler Innovationen - entwickelt, um Musik in ihrer reinsten Form erlebbar zu machen. Jede Schaltung, jedes Bauteil und jedes Detail folgt einer Philosophie, die höchste Klangtreue, Dynamik und unverfälschte Musikalität in den Fokus rückt. Wem das nicht ausreicht, der kann zwei P-100C im Monobetrieb koppeln. In dieser Parallel-BTL-Konfiguration arbeitet jedes Gerät als reiner Mono-Verstärker, wobei alle acht LIFES-Verstärkerkanäle gebündelt ihre Kraft entfalten.

Natürlich vereint der P-100C alle innovativen und exklusiven Technologien von Luxman in einem Gerät. Darunter die ODNF-Technologie, das Luxman Integrated Feedback Engine System (LIFES) und die revolutionäre Lautstärkeregelung LECUA-EX, in der über 20 Jahre Forschungsarbeit stecken. Der P-100C setzt auf vier identisch aufgebaute, diskrete LIFES-Verstärkerkanäle und bietet Flexibilität für unterschiedlichste Kopfhörerkonfigurationen:

Balanced Output (BTL-Verbindung): Maximale Kanaltrennung, geringere Intermodulationsverzerrung, stabile Leistungsabgabe.

Unbalanced Output (Parallelbetrieb): Verdopplung der Ausgangsleistung für mehr Antriebskraft.

Parallel Unbalanced Mode: Getrennte Masseführung für linken und rechten Kanal über 4,4-mm-Pentaconn- und 4-Pin-XLR-Anschlüsse für noch feinere Stereotrennung.

Parallel BTL Balanced Mode (mit zwei Geräten): Ultimative Leistungssteigerung durch Monobetrieb mit insgesamt acht Verstärkerkanälen – für ein kompromissloses Klangerlebnis auf Referenzniveau.

Die Fertigung erfolgt in Luxmans japanischer Manufaktur in Handarbeit. Im Loopless-Designgehäuse stecken zwei unabhängige, hochstabile OI-Transformatoren für die linke und rechte Kanalsektion sowie separate Trafos für die Steuerkreise.

Verfügbarkeit und Preis

Der Luxman P-100C ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 12.990 €.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.luxman-deutschland.de

