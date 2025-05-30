News

Nur im Juni: Nuberts Jubiläums-Angebote - z.B. nuGo! ONE für sensationelle 150 EUR

Ein Jubiläum, gerade ein 50-jähriges, bedeutet auch immer "Ausnahmezustand". Nicht anders ist es im Monat Juni beim schwäbischen Lautsprecher- und Elektronikhersteller Nubert. Hier gibt es als Höhepunkt der Feierlichkeiten besonders interessante Offerten - wir starten mit dem höchsten Nachlass.

nuPro XI-2000 RC

Wer endlich akustische Aktivität in flexibler Form - z.B. als OnWall-Speaker - spüren möchte, kann dies zum speziellen Jubiläumspreis tun. Der vollaktive Decken-/Wand-Lautsprecher, sehr gut auch für Dolby Atmos geeignet, ist 50 Prozent günstiger - 250 anstatt 499 EUR:

nuPro XI-2000 RC zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuGo! ONE

Ganz schnell zugreifen sollte man beim leistungsstarken DAB/FM-Radio mit Bluetooth-Funktion nuGo! One. Denn hier kann man satte 115 EUR (- 43 Prozent) sparen und nun für schlanke 150 EUR (anstatt 265 EUR) zuschlagen:

nuGo! ONE zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuPro XS-5.1.2-Set mit nuPro XS-6000 RC und nuXinema preAV

Und natürlich gibt es auch ein grandioses Jubiläums-Set mit der nuPro XS-6000 RC als Frontlautsprecher, nuPro XS-3000 RC als Center, nuSub XW-900 als Aktivbass und 4 x nuPro XI-2000 (Surround, Dolby Atmos). Kombiniert mit dem nuXinema preAV im klangstarken 5.1.2-Paket - für 5.500 EUR, das sind 30 Prozent weniger als der normale Setpreis (7.360,90 EUR)

nuPro XS-6000 RC 5.1.2 Set mit nuXinema preAV und anderen Hochleistungskomponenten zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

Das Paket gibt es auch in einer 5.1-Variante (mit nur einem Paar nuPro XI-2000 RC) für 4.850 EUR - man spart 27 Prozent gegenüber den normalen Preisen:

nuPro XS-6000 RC 5.1-Set zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuPro XS-6000 RC

Er übernimmt die anspruchsvolle Klang-Kontrolle für akustische & optische Ästheten: Der vollaktive, säulenartige Standlautsprecher nuPro XS-6000 RC ist pro Stück um 350 EUR günstiger (- 27 Prozent) und liegt nun bei 1.050 EUR Stückpreis.

nuPro XS-6000 RC zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuPro SP-200

23 Prozent sparen - fürs Rundum-Sorglos-Paket nuPro SP-200, das es anstatt für 845 für 650 EUR gibt. Es handelt sich um ein Master-/Slave-Aktivlautsprecherset mit Dolby Digital-/DTS-Decoding und HDMI-Terminal. Einfach mit dem TV verbinden und fesselnden Klang bei Filmen, bei Musik und beim Gaming genießen.

nuPro SP-200 zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuXinema preAV

Der kompakte Vorstufen-Universalist: Den nuXinema preAV Vorverstärker, der kabellos z.B. Lautsprecher aus den Serien nuPro XS-RC und nuZeo ansteuern kann und Decoder für Dolby Atmos & DTS:X sowie eine ausgewachsene HDMI-Sektion besitzt, ist für 650 anstatt 835 EUR zu haben und somit 22 Prozent günstiger.

nuXinema preAV zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuGo! ONE+

DAB+/FM-Empfang, Bluetooth-Funktionalität, hohe Akkulaufzeit, eleganter Tragegriff: Das Nubert nuGo! ONE+ System gibt es um 15 Prozent reduziert. Jetzt für 250 anstatt für 295 EUR kaufen.

nuGo! ONE+ zum einmalogen Jubiläumspreis kaufen

nuZeo 11 und nuXinema preAV

Hochelegante, komplett aktive Lautsprecher, voll wohnraumkompatibel, akustisch stark, und einen besonders flexiblen "Steuermann", der auch Surround-Erweiterungen zulässt: Die nuZeo 11 und der nuXinema preAV für 5.400 EUR anstatt für 6.250 EUR. 835 EUR sparen - das entspricht 13 Prozent.

nuZeo 11 und nuXinema preAV zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

nuZeo 15 und nuXinema preAV

Für 9.500 EUR anstatt für 10.435 EUR (9 Prozent Ersparnis) gibt es das Set aus der XXL-Aktivbox nuZeo 15 und der voll ausgestatteten Mehrkanal- und Stereo-Vorstufe nuXinema preAV.

nuZeo 15 und nuXinema preAV zum einmaligen Jubiläumspreis kaufen

Wir können nur raten: Nicht denken, einkaufen gehen! Denn solche Jubiläumspreise wird es in dieser Form nicht noch einmal geben.

