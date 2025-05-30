"Jean Michel Jarre: Live In Bratislava" erscheint auf Blu-ray Disc & CD (Update)
Sony Music veröffentlicht "Jean-Michel Jarre: Live in Bratislava" auf Blu-ray Disc & CD. Die 22 Titel umfassende Live-Aufnahme des Konzerts vom "Starmus-Festival" 2024 zusammen mit dem Queen-Gitarristen Brian May wird als Blu-ray Disc und Doppel-CD erscheinen. Darüber hinaus erscheint noch ein "Collector's Box Set". Der Verkaufsstart ist für den 05.09.2025 geplant.
Update: Die Collector's Box enthält neben der Blu-ray Disc und Doppel-CD noch eine exclusive blaue 10 Inch-Schallplatte mit dem unveröffentlichten Titel "Bridge from the Future", der vor Beginn des Konzerts gespielt wurde und ein 40-seitiges "Coffee Table Fotobuch". Die Blu-ray Disc wird mit DTS HD MA 5.1, Dolby TrueHD 5.1 und PCM Stereo-Ton ausgestattet sein.
