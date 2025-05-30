News

"Eine Klasse für sich" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "Eine Klasse für sich" (A League of Their Own) auf Ultra HD Blu-ray. Die Baseball-Komödie aus dem Jahr 1992 mit Tom Hanks, Geena Davis und Madonna wurde bereits 2020 als Teil des ersten "Columbia Classics Collection"-Ultra HD Blu-ray-Boxsets veröffentlicht und erscheint am 28.08.2025 auch einzeln auf Ultra HD Blu-ray.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Deleted Scenes dabei.

