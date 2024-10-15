News
"Kung Fu Hustle" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook (Update)
15.10.2024 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Kung Fu Hustle" (Gong Fu) auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie von Stephen Chow aus dem Jahr 2004 erscheint am 12.12.2024 als Blu-ray Disc-Steelbook mit deutschem, englischem und kantonesischem Dolby Digital 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar, Deleted Scenes sowie ein Behind-The-Scenes-Featurette und Interview mit dem Regisseur geplant.
Update: Das Steelbook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Kung Fu Hustle - Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Kung Fu Hustle - Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- Kung Fu Hustle - Steelbook [Blu-ray] im Plaion Shop
