News

Horror-Thriller "The Devil's Light" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und in 4K bei Amazon & Apple

Eurovideo veröffentlicht "The Devil's Light" im Februar auf Blu-ray Disc. Der Exorzismus-Thriller von Daniel Stamm (Der letzte Exorzismus) erscheint am 16.02.2023 auf Blu-ray Disc und wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Die deutsche Synchronfassung wird in DTS HD MA 5.1 präsentiert. Die Blu-ray Disc bietet umfangreiches Bonus-Material wie einen Audio-Kommentar und eine ganze Reihe von Making of-Featurettes.

Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. "The Devil's Light" erscheint aber bereits am 04.02.2023 auf digitalen Plattformen und wird in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein. Bei Apple gibt es neben HDR10 auch Unterstützung von Dolby Vision.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.