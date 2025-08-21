News

Sky Stream für Gastronomen zum Start der Bundesliga

Sky bietet mit "Sky Stream für Gastronomen" zum Start der Bundesliga-Saison 2025/26 eine Streaming-Lösung an, die speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnitten ist. Ohne klassischen Kabel- oder Satellitenanschluss können Bars und Restaurants jetzt einfach über das Internet auf das umfassende Sky Sport Angebot zugreifen.

Sky zeigt ab dieser Saison zusätzlich alle 30 Freitagsspiele der Bundesliga live. Dazu kommen alle Einzelspiele am Samstagnachmittag, das Top-Spiel am Samstagabend sowie die Sonntagsspiele im Re-Live direkt nach Abpfiff. Insgesamt überträgt Sky 538 von 617 Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga live und in voller Länge.

Sky Stream überzeugt insbesondere durch eine einfache Installation und Handhabung. Lediglich ein Fernseher sowie eine Internetverbindung ab 10 Mbit/s pro Box sind notwendig. Die kompakte Sky Stream Box bietet zudem Zugriff auf alle Sky Sport Sender, Free-TV-Inhalte, On-Demand-Videos und exklusive Features wie „Multiview“.

DFB-Pokal, Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie weitere internationale Sportevents gibt es ebenfalls. Die Kooperation mit Amazon Prime Video ermöglicht die Übertragung des Champions-League-Topspiels am Dienstag direkt über die Sky Plattform.

Sky Business unterstützt Gastronomiebetriebe zusätzlich mit Werbemitteln, Social-Media-Vorlagen und einem digitalen Kundenportal.

Anzeige

Hier die zentralen Vorteile von Sky Stream für Gastronomen auf einen Blick (aus der Pressemitteilung übernommen):

Maximale Flexibilität bei der Installation

Kein Kabel- oder SAT-Anschluss erforderlich

Funktioniert mit jedem Internetanbieter (ab 10 Mbit/s pro Box)

Kompakte Sky Stream Box – einfach am HDMI-Slot anschließen und loslegen

Premium-Sport-Content rund um die Uhr

Alle Freitagsspiele der Bundesliga live – ideal für umsatzstarke Wochenendstarts

Alle Samstagspiele der Bundesliga live in voller Länge – alle Einzelspiele am Nachmittag und das Top-Spiel am Abend

Sonntagsspiele direkt nach Abpfiff als Re-Live verfügbar

Die komplette 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live

Mit „Multiview“ alle parallel stattfindenden Einzelspiele der Bundesliga am Samstagnachmittag auf einem Bildschirm

Optimiertes Gästeerlebnis & längere Verweildauer

Ultra HD & HDR für gestochen scharfe Bildqualität

Zugriff auf Highlights, Interviews, Dokus und Bonus-Streams

Musik-TV (Jukebox) inklusive für zusätzliche Unterhaltung

Marketing-Unterstützung

Leuchtkasten, Aufkleber & Aufsteller für Sichtbarkeit

Social-Media-Vorlagen

Listung über den neuen Sky Finder skyfinder.sky.de

Digitale Services und Newsletter im Geschäftskundenportal

Ein echter Umsatz-Booster

Anzeige



30 zusätzliche „Flutlicht-Freitag“-Abende

1,87 Mio. Zuschauer in Deutschland sehen im Schnitt jede Woche die Live-Übertragungen von Sky außer Haus

16,51 Euro gibt der Zuschauer durchschnittlich bei einer Sky Übertragung für Speisen und Getränke aus

Differenzierung vom Wettbewerb durch exklusive Inhalte und professionelle Präsentation

Weitere Informationen unter business.sky.de.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.