"American Yakuza" erscheint als günstigere Blu-ray Disc

Shamrock Media veröffentlicht "American Yakuza" in einer weiteren Blu-ray Disc-Ausgabe. Der Thriller mit Viggo Mortensen aus dem Jahr 1993 ist bereits als Mediabook erhältlich und erscheint am 01.08.2025 noch einmal als günstigere "Limited Scanavo Edition" mit verschiedenen Cover-Varianten.

