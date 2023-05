News

"Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" bald auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc und jetzt in 4K zum Streaming

Paramount veröffentlicht "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) am 15.06.2023 auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Bereits seit dem 29.05. ist der Film zum Kauf als 4K-Stream u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich.

Das auf der "Dungeons & Dragons"-Rollenspiel-Serie basierende Fantasy Action-Abenteuer mit Chris Pine wird neben der einfachen Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray auch als 4K-Steelbook und als "Limited Edition" mit O-Ring + Artcards veröffentlicht.

Bei der Ausstattung gibt Paramount der 4K-Edition den Vorzug: Diese bietet deutschen und englischen Dolby Atmos-Sound sowie noch etwas mehr Bonus-Material während die Blu-ray Disc nur den englischen Originalton in Dolby Atmos präsentiert und die deutsche Synchro in Dolby Digital 5.1.

Ab dem 29.05. wird der Film auch zum digitalen Kauf in 4K bei verschiedenen Streaming-Anbietern erhältlich sein.

Bereits am 26.05. erscheint der Soundtrack von Lorne Balfe auf CD und am 28.07. auch als Doppel-LP inklusive einer Sonderedition in "Pink Splatter"-Optik:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben (4K Ultra HD Blu-ray)

Anzeige



Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch u.a.

Extras:

Von Würfeln zu Drachen: Ehrung der Überlieferungen

Galerie der Schurken: Die Helden von "Dungeons & Dragons"

Fantastische Feinde

Das Bestiarium

Das Schmieden der vergessenen Reiche

Breitschwerter, Streitäxte und knallharte Schlägereien

Gag Reel

Entfallene und erweiterte Szenen

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben (Blu-ray)

Anzeige



Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1) Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch u.a.

Extras:

Anzeige



Von Würfeln zu Drachen: Ehrung der Überlieferungen

Galerie der Schurken: Die Helden von "Dungeons & Dragons"

Breitschwerter, Streitäxte und knallharte Schlägereien

Gag Reel

Entfallene und erweiterte Szenen

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.