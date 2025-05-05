News

"Crazy Race" erscheint als Komplett-Box auf Blu-ray Disc

06.05.2025 (Karsten Serck)

Pidax veröffentlicht "Crazy Race" auf Blu-ray Disc. Am 15.05.2025 erscheint eine Komplett-Edition mit allen vier Filmen der Comedy-Reihe aus den 2000er Jahren auf Blu-ray Disc:

  • Crazy Race - Das verrückteste Rennen der Welt
  • Crazy Race 2 - Warum die Mauer wirklich fiel
  • Crazy Race 3 - Sie knacken jedes Schloss
  • African Race - Die verrückte Jagd nach dem Marakunda

Alle vier Filme sind mit deutschem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet.

