"Crazy Race" erscheint als Komplett-Box auf Blu-ray Disc
06.05.2025 (Karsten Serck)
Pidax veröffentlicht "Crazy Race" auf Blu-ray Disc. Am 15.05.2025 erscheint eine Komplett-Edition mit allen vier Filmen der Comedy-Reihe aus den 2000er Jahren auf Blu-ray Disc:
- Crazy Race - Das verrückteste Rennen der Welt
- Crazy Race 2 - Warum die Mauer wirklich fiel
- Crazy Race 3 - Sie knacken jedes Schloss
- African Race - Die verrückte Jagd nach dem Marakunda
Alle vier Filme sind mit deutschem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet.
