News

"Crazy Race" erscheint als Komplett-Box auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "Crazy Race" auf Blu-ray Disc. Am 15.05.2025 erscheint eine Komplett-Edition mit allen vier Filmen der Comedy-Reihe aus den 2000er Jahren auf Blu-ray Disc:

Crazy Race - Das verrückteste Rennen der Welt

Crazy Race 2 - Warum die Mauer wirklich fiel

Crazy Race 3 - Sie knacken jedes Schloss

African Race - Die verrückte Jagd nach dem Marakunda

Alle vier Filme sind mit deutschem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.