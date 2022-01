News

CES: Neue Samsung Lifestyle-Fernseher mit mattem Display

Samsung stellt auf der CES 2022 neben den MICRO LED und Neo QLED-Fernsehern auch neue Fernseher in den "Lifestyle"-Serien "The Frame", "The Serif" und "Sero" vor. Diese werden mit einem matten Display angeboten, welches neben reduzierten Lichtreflexionen auch gegen Fingerabdrücke geschützt sein soll.

Die 2022er "The Frame" Lifestyle-Fernseher von Samsung werden mit Bilddiagonalen von 32 bis 85 Zoll erhältlich sein und der "The Serif" wird mit dem neuen 65 Zoll-Modell auf eine Auswahl von 43 bis 65 Zoll erweitert.

Der 2022er "The Sero" von Samsung wird mit einer neuen vertikalen "Multi View"-Funktion ausgestattet, die neben der Darstellung von verschiedenen Inhalten im oberen und unteren Bereich des Bildschirms auch die Online-Suche parallel zur Video-Wiedergabe ermöglicht.

Neben dem speziell für die vertikale Darstellung optimierten "The Sero" bietet Samsung für seine 2022er "The Frame" und "Neo QLED" 4K/8K-Fernseher bis zu 65 Zoll auch als Zubehör Halterungen mit vertikaler Drehfunktion an. Die Fernseher lassen sich ebenso wie der "The Sero" in einen vertikalen Betriebsmodus versetzen. Die Steuerung erfolgt über eine eigene Taste auf der Fernbedienung.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.