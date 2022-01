News

CES: Neue Samsung-Fernseher mit integrierter "Smart Calibration"

Samsung stellt auf der CES 2022 nicht nur neue MICRO LED und Neo QLED-Fernseher mit verbesserten Displays vor sondern bietet auch neue Funktionen für alle Samsung Smart TVs des Modelljahrs 2022 an.

Neben einem überarbeiteten "Smart Hub" gibt es auch einen neuen Gaming Hub mit Zugriff auf NVIDIA GeForce Now, Google Stadia und Utomik-Spiele sowie eine neue "Watch Together"-App zum gemeinsamen Betrachten von Filmen und Serien.

Die "Smart Calibration" der Samsung-Fernseher 2022 ermöglicht eine Optimierung der Bildeinstellungen und verfügt über einen Basis-Modus zur Schnellanpassung in 30 Sekunden sowie einen professionellen Modus, in dem in rund 10 Minuten noch etwas genauere Anpassungen möglich sind.

Die neuen Samsung MICRO LED, Neo QLED und The Frame-Fernseher 2022 verfügen außerdem über eine integrierte Plattform für "Non-Fungible Token" (NFT) über die digitale Kunstwerke nicht nur entdeckt sondern auch direkt gekauft und gehandelt werden können.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.