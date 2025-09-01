News

Akustik Seminar & Workshop mit Matthias Böde am 17. Januar 2026

01.09.2025 (Philipp Kind)

Akustik Seminar Boede Hifi Forum Baiersdorf 2025

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! Das HiFi Forum Baiersdorf plant für den Jahresanfang 2026 ein besonders interessantes Event: Am Samstag, den 17.01.2026, findet das Akustik Seminar & Workshop mit Matthias Böde von der "Stereo" statt.

Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Seminar und praktischem Workshop. Zunächst führt der HiFi Forum Akustik-Experte Alwin Jaschik in die Theorie der Raumakustik ein und erläutert das Angebot des HiFi Forum bezüglich der Raumakustik-Analyse, Planung sowie die verschiedenen passiven und aktiven Möglichkeiten bei der akustischen Raumoptimierung.

In Teil 2 der Veranstaltung führt Matthias Böde in Hörvergleichen durch eine Reihe von praktischen Akustik-Treatments, darunter aktive Bassabsorber, Einmesssysteme sowie auch passive Raumakustik-Module.

Termine

Das Seminar & Workshop mit Alwin Jaschik und Matthias Böde findet am 17. Januar 2026 im HiFi Forum Baiersdorf statt. Um Anmeldung wird gebeten.

  • WORKSHOP 1 - 10.00-12:00 Uhr
  • WORKSHOP 2 - 12.30-14:30 Uhr
  • WORKSHOP 3 - 15:00-17:00 Uhr

Weitere Infos auch hier:

Das HiFi Forum Baiersdorf findet man hier:

